الأمم المتحدة تكشف أسباب جديدة تهدد بتفشي وباء كورونا في اليمن

الأمم المتحدةتكشف أسباب جديدة تهدد بتفشي وباء كورونا في اليمن

الخميس 3 سبتمبر 2020

كشفت الأمم المتحدة ، عن أسباب جديدة تهدد اليمنيين بتفشي سريع لفيروس كورونا المستجد في مختلف الأراضي اليمنية.



وفي بيان لها ، قالت الأمم المتحدة، إن أزمة الوقود ونقص تمويل البرامج الإنسانية يهددان بزيادة معدلات تفشي فيروس كورونا في اليمن.

وأضافت في البيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، أن أزمة الوقـود ونقص التمويل للبرامج الإنسانية في اليمن، يهددان بزيـادة خطـر انتقـال فيروس كورونا.

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وأوضح البيان أن وكالات الأمم المتحدة ، مستمرة في التركيـز على الاسـتجابة نحـو إجـراء الفحوصـات والترصد ، بينمـا لا تـزال عمليـة شـراء الأكسـجين ومعـدات الوقايـة الشـخصية وأجهـزة مراقبـة المرضـى مـن أهـم الأولويـات.

وأضاف: يعتـزم شـركاء العمـل الإنسـاني بإرسـال موظفيـن مخصصيـن لمكافحة كورونا، إضافة إلى مواصلة المنظمات الأممية دعـم الأنظمـة الصحيـة العامـة، وتعزيـز قـدرات وحـدات العنايـة المركـزة قبـل أي موجـة تاليـة للفيـروس.

وحتى مساء الأربعاء، سجل اليمن إجمالا (1976) إصابة بفيروس كورونا، منها (571) وفاة و(1175) حالة تعاف .ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ، التي ترفض الإفصاع عن إعلان العدد الحقيقي للضحايا‎ لأسباب غير معروفة.