شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ لمنتقدي مساعدته للطالب المصري: " كلنا عيال 9 " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الخميس، على شخص انتقد مساعدته للطالب المصري الذي يبيع الحلوى لمساعدة أسرته.

وتفاعل آل الشيخ مع منتقده الذي قال: " تركي ال الشيخ مثل عين عذاري، عذاري تسقي البعيد وتترك القريب".

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وقال آل الشيخ: " يا خوي عمل الخير ماله جنس ولا لون، والله انه اللي يجي في قسمة الرجال ورزقه، كلنا عيال 9 وأنا أخوك وودي بالقريب أن حصل اسعد وابرك وخيري في اهلي ".

وكان آل الشيخ قد أعلن رغبته في مساعدة طالب مصري متفوق التحق بكلية الطب ويبيع الحلوى في الشواطئ لمساعدة والده في مصروفات المنزل.