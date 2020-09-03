شكرا لمتابعة خبر عن شاعرة تثير الجدل بقصيدة خادشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أثارت شاعرة الجدل بعد انتشار مقطع لها وهي تلقي قصيدة تتضمن كلمات خادشة للحياء، تتوسط رجلين بالمملكة. أثارت شاعرة الجدل بعد انتشار مقطع لها وهي تلقي قصيدة تتضمن كلمات خادشة للحياء، تتوسط رجلين بالمملكة. وتصدر وسم " أبو بشت " قائمة الأكثر تداولا بالمملكة، في إشارة إلى الرجل الذي كان يقف بجانب المرأة بينما تقوم بإلقاء القصيدة، بطريقة وصفها الكثير بـ " المياعة " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاعرة تثير الجدل بقصيدة خادشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.