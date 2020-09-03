بن جلوي وصفها بالرائدة والمتميزة
استضافت جمعية البر بجدة الأمير خالد بن منصور بن جلوي آل سعود والذي اطلع على برامجها المتنوعة في خدمة الأيتام والأسر الفقيرة ومرضى الفشل الكلوي.
وأعرب الأمير خالد عن رغبته في عقد اتفاقية شراكة مجتمعية خلال الفترة المقبلة مع الجمعية، والتي أثنى على دورها المجتمعي الذي يمتد لأربعين عامًا، واصفًا إياها بالرائدة والمتميزة.
من جهة أخرى جددت الجمعية اتفاقية الشراكة المجتمعية مع وقف الملك عبدالعزيز (العين العزيزية)؛ لتوفير المحاليل الطبية لمرضى الفشل الكلوي مجانًا.
وبعد أن تجول الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز، لؤي بن همام طرابزوني، بمرافق مركز عبدالكريم بكر الطبي للتعرُّف على الإمكانيات والخدمات التي يوفرها لفئة، مرضى الفشل الكلوي، قدّم شكره وتقديره لإدارة الجمعية على جهودهم الجبارة؛ لخدمة مجتمع جدة بشكل عام ومرضى الفشل الكلوي بصفة خاصة عبر توفير مراكز متكاملة ومميزة تسهم في علاجهم وتخفيف معاناتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بر جدة تجدد اتفاقية شراكتها المجتمعية مع وقف الملك عبدالعزيز لدعم مرضى الفشل الكلوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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