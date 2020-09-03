في 7 خطوات.. تعرف على آلية «تفويض مالك المركبة لغيره» عبر أبشر

كشفت الإدارة العامة للمرور طريقة وخطوات قيام مالك السيارة بإجراء تفويض للغير عبر منصة أبشر المرور.

يأتي ذلك في إطار حملة الإدارة العامة للمرور السعودي المتواصلة، عبر حساباتها الرسمية الموثقة بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ لنشر الثقافة المرورية بين المستفيدين.

تفويض مالك المركبة لغيره

وحدَّدت الإدارة العامة للمرور، آلية وإجراءات طريقة عمل مالك السيارة تفويض لغيره عبر منصة أبشر المرور دون حاجة إلى زيارة الفرع، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول إلى حسابك في منصة أبشر المرور.

- من التفاويض اختر تفاويض المركبات.

- اختر إضافة مستخدم لمركبة.

- اختر إضافة تفويض مركبة (داخل أو خارج المملكة).

- قم بإدخال بيانات المفوض له.

- سيتم إرسال طلب تفويض القيادة للمفوض له ليقم بالتأشير عليه بالموافقة أو الرفض.

تصحيح أوضاع المركبات

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وفي السياق نفسه، حثت الإدارة العامة للمرور ملاك المركبات المخالفة والتي تحمل لوحات تعريف غير سعودية؛ لسرعة تصحيح أوضاعها.

ونشرت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة تويتر، تنويها مفاده إعلان من الإدارة العامة للمرور؛ لتصحيح أوضاع المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية.

ودعت الإدارة العامة للمرور أصحاب المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية تجاوزت مدة بقائها في المملكة 6 أشهر من تاريخ دخولها؛ لمراجعة إدارات المرور الرئيسية بالمناطق وذلك خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ الإعلان المنشور بتاريخ اليوم الأربعاء؛ لمعالجة أوضاع مركباتهم.

وأوضحت إدارة المرور، أن خطوات تصحيح أوضاع المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية هي كالتالي:

1- إحضار المركبة التي تجاوزت مدة بقائها بالمملكة 6 أشهر من تاريخ دخولها وثيقة ملكيتها وتعبئة النماذج المطلوبة بكل إدارات المرور الرئيسية بمناطق المملكة.

2- تقديم براءة ذمة من المطالبات المالية لدى دولة التسجيل.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على المركبات المخالفة ومالكيها فور انتهاء المهلة المحددة؛ لتصحيح أوضاعها.

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