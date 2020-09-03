

نيروبي 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

جدد وزير الداخلية الكيني فريد ماتيانغي، التأكيد عزم الحكومة على تفكيك الشبكات الإرهابية المتواجدة في البلاد.

وأفاد الوزير الكيني في تصريحات اليوم، أن الطريقة الوحيدة لمنع الإرهابيين من تهديد نمط عيش الكينيين تتمثل في تشديد الخناق على شبكات تمويل الإرهاب، معلنًا في السياق عن إصداره أمرًا بتجميد أموال وممتلكات تعود لتسعة أشخاص يشتبه في علاقاتهم بتمويل أنشطة إرهابية في كينيا.

من جهة أخرى، أعرب وزير الداخلية الكيني عن تعازيه لأسر ضحايا الهجمات الإرهابية، مشيدًا في الوقت ذاته بالعناصر الأمنية الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية للمواجهة.

وشكلت كينيا منذ سنة 2013 هدفًا للعديد من الهجمات الإرهابية، من قبل جماعة الشباب الإرهابية الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

// انتهى //

03:38ت م

0285





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كينيا تجدد عزمها على تفكيك الشبكات الإرهابية في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.