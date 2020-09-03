السعودية اليوم / المعارض ماتياس دزون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة في الكونغو



كينشاسا 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

أعلن رئيس التحالف من أجل الجمهورية والديمقراطية المعارض في الكونغو ، ماتياس دزون، ترشحه للانتخابات الرئاسية التي سوف تنظم سنة 2021 في الكونغو.

وقال السياسي المعارض، وزير المالية والميزانية السابق، إنه مستعد لرفع التحدي، متعهدا "بسياسة جديدة وبوجوه جديدة".

وقبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية لعام 2021، أعلن ستة كونغوليون، جميعهم من المعارضة، ترشحهم للانتخابات الرئاسية كما تتكتل الأغلبية الرئاسية صفوفها خلف الرئيس الكونغولي الحالي دينيس ساسو نغيسو، الذي تحثه على إعلان ترشحه لولاية رئاسية جديدة.

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