السعودية اليوم / وزير المياه الموريتاني يلتقي وفدًا من الوكالة الفرنسية للتنمية



نواكشوط 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

التقى وزير المياه والصرف الصحي الموريتاني، أحمد ولد محمد، اليوم، وفدًا من الوكالة الفرنسية للتنمية برئاسة ممثل الوكالة لدى موريتانيا، ليونل يوندو.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائم بين موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية وخاصة في مجالات المياه والصرف الصحي.

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02:41ت م

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