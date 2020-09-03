السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا قد بلغ 7089 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 160 شخصًا.

// انتهى //

02:30ت م

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نواكشوط 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة جديدة.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا قد بلغ 7089 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 160 شخصًا.// انتهى //02:30ت م0282

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