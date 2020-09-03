السعودية اليوم / أكثر من2.6 مليون في مالاوي يعانون من نقص الغذاء



ليلونجواي 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

أفادت حكومة مالاوي اليوم أن المخاطر المتعلقة بالمناخ، بالإضافة إلى تبعات جائحة كوفيد-19 ستجعل 15 بالمائة من السكان في حاجة إلى مساعدات غذائية هذا الموسم.

وأبلغت لجنة تقييم المخاطر في مالاوي، تضم خبراء من الحكومة وفي مجال الأغذية ووكالات إغاثة، أن أكثر من 2.6 مليون شخص في الدولة البالغ تعدادها 17.7 مليون نسمة لن يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الغذائية خلال موسم 2020-2021.

ولفت أمين التخطيط الاقتصادي والتنمية في مالاوي، وينفورد ماسانجالا ، في بيان إلى أن إجمالي السكان المعرضين للخطر قد زاد 39 % ، عن الموسم الماضي، وذلك نتيجة للمخاطر المرتبطة بالطقس والتي تتراوح بين الفيضانات ونوبات الجفاف، بالإضافة إلى ذلك أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على مستويات الدخل للفقراء في المناطق الحضرية.

وتتعرض مالاوي على نحو دوري لنقص في الغذاء نتيجة اعتمادها الكبير على الزراعة المعتمدة على الأمطار، فضلا عن زراعة معظم محصول الذرة في مساحات صغيرة من الأراضي بواسطة مزارعين يعيشون على الكفاف.

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02:18ت م

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