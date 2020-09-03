السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 75,336 إصابة مؤكدة و 1,461 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 75,336 إصابة مؤكدة و 1,461 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,047,692 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 184,083 حالة وفاة.

// انتهى //

00:43ت م

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واشنطن 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 75,336 إصابة مؤكدة و 1,461 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,047,692 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 184,083 حالة وفاة.// انتهى //00:43ت م0269

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