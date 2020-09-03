، مكة.. إلزام شركات النظافة بتعقيم حاويات النفايات للحفاظ على الصحة العامة ،

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ألزمت أمانة العاصمة المقدسة شركات النظافة الخاصة بتعقيم حاويات النظافة، ورشها بالمعقمات والمطهرات، واستبدال التالف منها؛ وذلك في إطار أعمال النظافة، وتحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الصحة العامة.
وبدوره، أوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية، المهندس أكرم بن علي الحربي، أنه تم توجيه شركات النظافة الخاصة بتطهير الحاويات التجارية، والاهتمام بحاويات النفايات، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وتكثيف أعمال النظافة الميدانية، ورفع المخلفات من الأحياء السكنية. داعيًا المواطنين والمقيمين للحفاظ على النظافة العامة، وعدم رمي النفايات بشكل عشوائي، والحفاظ على المكتسبات، وحماية البيئة.
مكة.. إلزام شركات النظافة بتعقيم حاويات النفايات للحفاظ على الصحة العامةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-09-03
ألزمت أمانة العاصمة المقدسة شركات النظافة الخاصة بتعقيم حاويات النظافة، ورشها بالمعقمات والمطهرات، واستبدال التالف منها؛ وذلك في إطار أعمال النظافة، وتحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الصحة العامة.
وبدوره، أوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية، المهندس أكرم بن علي الحربي، أنه تم توجيه شركات النظافة الخاصة بتطهير الحاويات التجارية، والاهتمام بحاويات النفايات، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وتكثيف أعمال النظافة الميدانية، ورفع المخلفات من الأحياء السكنية. داعيًا المواطنين والمقيمين للحفاظ على النظافة العامة، وعدم رمي النفايات بشكل عشوائي، والحفاظ على المكتسبات، وحماية البيئة.
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
12:44 AM
"الحربي" يدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم رمي المخلفات بشكل عشوائي
ألزمت أمانة العاصمة المقدسة شركات النظافة الخاصة بتعقيم حاويات النظافة، ورشها بالمعقمات والمطهرات، واستبدال التالف منها؛ وذلك في إطار أعمال النظافة، وتحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الصحة العامة.
وبدوره، أوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية، المهندس أكرم بن علي الحربي، أنه تم توجيه شركات النظافة الخاصة بتطهير الحاويات التجارية، والاهتمام بحاويات النفايات، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وتكثيف أعمال النظافة الميدانية، ورفع المخلفات من الأحياء السكنية. داعيًا المواطنين والمقيمين للحفاظ على النظافة العامة، وعدم رمي النفايات بشكل عشوائي، والحفاظ على المكتسبات، وحماية البيئة.
، مكة.. إلزام شركات النظافة بتعقيم حاويات النفايات للحفاظ على الصحة العامة ،
المصدر : الخليج 365
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