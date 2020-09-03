شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تهنئ حاكمي «سان مارينو» باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقيتي تهنئة للحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو، اليساندرو مانشيني، وغراتسيا زافراني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي تهنئة للحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو، اليساندرو مانشيني، وغراتسيا زافراني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.