شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مستفيد من «التعلم التقني» بالجامعة الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل
وهدفت الدورات إلى دعم سير العملية التعليمية بالاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة وتطبيقاتها الإلكترونية، وإتاحة المجال لأعضاء هيئة التدريس والدارسين للوصول إلى مقرراتهم بطريقة سهلة وميسّرة من خلال استخدام الأجهزة المتنقلة للوصول السريع للمحتوى، واستقبال الإشعارات وغيرها من الخدمات التعليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر 200 مستفيد من «التعلم التقني» بالجامعة الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.