شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مستفيد من «التعلم التقني» بالجامعة الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

نفّذت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 5 دورات تدريبية في مهارات استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني «بلاكبورد» استفاد منها 200 كادر من أعضاء هيئة التدريس والمعلمين في مختلف كليات الجامعة.

وهدفت الدورات إلى دعم سير العملية التعليمية بالاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة وتطبيقاتها الإلكترونية، وإتاحة المجال لأعضاء هيئة التدريس والدارسين للوصول إلى مقرراتهم بطريقة سهلة وميسّرة من خلال استخدام الأجهزة المتنقلة للوصول السريع للمحتوى، واستقبال الإشعارات وغيرها من الخدمات التعليمية.