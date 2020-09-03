شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن خادم الحرمين.. الأمير خالد الفيصل يتشرف بغسل الكعبة المشرفة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظه الله" يتشرّف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، بغسل الكعبة المشرّفة. ويشمل غسل الكعبة المشرّفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدارها من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط الذي يُحضّر منذ وقت مبكّر من قِبَل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وسط إجراءات احترازية مشددة هذا العام حرصًا على منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، أهمية مناسبة غسل الكعبة المشرفة، والتي تمثل أحد مظاهر العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة -أيّدها الله- بالكعبة المشرفة والحرمين الشريفين.

وأوضح أن مناسبة غسل الكعبة المشرفة جمعت بين أمرين هما: السُّنة النبوية، حيث دلت سيرة المصطفى "صلى الله عليه وسلم" على الاحتفاء بالكعبة المشرفة والعناية بها، إجلالًا وتعظيمًا لحرمتها ومكانتها وقداستها، وهي سيرة الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - والأئمة والخلفاء والولاة عبر التاريخ. ونوّه بما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - من عناية فائقة بالحرمين الشريفين وقاصديهما منذ عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - يرحمه الله - وصولًا إلى العهد الزاهر لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-.

وبيّن «السديس» أن مراسم غسل الكعبة المشرّفة لهذا العام ستخضع لإجراءات احترازية مكثفة؛ نظرًا إلى ما تواجهه المملكة والعالم أجمع من انتشار لجائحة كورونا، مشددًا على أن الرئاسة تقدّم أقصى الجهود والطاقات وفق أعلى المعايير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي أمرت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين "أيّده الله".