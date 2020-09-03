شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس وزراء تونس بتشكيل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لرئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته. وقال سمو ولي العهد: «يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية، أن أعرب لكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة».

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