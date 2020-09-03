شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مع «كوشنر» تعزيز الأمن والسلم الدوليين والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، الشراكة بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة، خصوصاً بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين. كما ناقش سموه خلال استقباله، أمس، جاريد كوشنر، والوفد المرافق له، آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم. حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية.

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