شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مع «كوشنر» تعزيز الأمن والسلم الدوليين والان نبدء بالتفاصيل
كما ناقش سموه خلال استقباله، أمس، جاريد كوشنر، والوفد المرافق له، آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم. حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية.
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