شكرا لقرائتكم خبر عن «قضية الدالوة».. الحكم بإعدام 7 متهمين والسجن 25 عاما لـ 3 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكمها الابتدائي في قضية خلية «الدالوة» بمحافظة الأحساء، التي تضم 45 إرهابيا، بحد الحرابة على 7 منهم بعدما ثبتت إدانتهم بما نسب إليهم المدعي العام في مرافعته، ولأن الحكم بالقتل والصلب من أحكام الحرابة، اقترحت الدائرة الجزائية في المحكمة الاكتفاء بالقتل، الذي يغني عن سواه، فيما قضت بسجن 3 متهمين لمدة 25 سنة مع المنع من السفر مدة مماثلة.

منهج الخوارج

وثبت للمحكمة الجزائية انتهاج المتهم الأول منهج الخوارج المخالف للكتاب والسنة وقيادته الهجوم المسلح على مواطنين في الشهر الحرام على مسجد بقرية الدالوة في الأحساء، بتاريخ 10-1-1436هـ، وقتله أحد المواطنين عمدا وسلب سيارته للاستخدام في عمل إرهابي، كما أدين في الشروع في شراء طن من مادة «النترات» من اليمن. كما ثبت اشتراكه مع المتهمين التاسع والعاشر في قتل رجلي أمن أثناء المواجهة المسلحة في حي المعلمين بمدينة بريدة، والتخطيط في استهداف بعض الدعاة ورجال الأمن والمطارات العسكرية، والسعي بتأمين مواد تصنع المتفجرات، إضافة إلى تكليفه لأحد الهالكين بتوفير طائرات صغيرة لاستخدامها في عملية الرصد، وشروعه في استهداف سجن المباحث في منطقة القصيم، وتزويد تنظيم داعش الإرهابي بإحداثيات موقع بهدف مقابلة قائد خلية إرهابية، وشرائه مادة «تي إن تي» كورتكس لاستخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية، وكذلك شروعه في القيام بعمليات إرهابية في دول شقيقة فيما ثبت بحقه تحويل أموال لدعم تنظيم داعش الإرهابي.

حد الحرابة

وحضر الجلسة 10 متهمين إرهابيين، باستثناء إرهابيين اثنين من ضمن المجموعة لم يحضرا الجلسة، التي تلا فيها القاضي على المتهمين أحكامهم الابتدائية. وأصدرت المحكمة على المدعى عليهم الحكم على الأول والثاني والثالث والرابع، بإقامة حد الحرابة، مع اقتراح عقوبتي القتل والصلب في حكمهم، وعقوبة القتل تحيط فيما دونها من العقوبات، والحكم على السادس والسابع والثاني عشر، بإقامة حد الحرابة، مع اقتراح عقوبة القتل في حق المذكورين وعقوبة القتل تحيط فيما دونها من العقوبات.

مصادرة المضبوطات

وانتهت المحكمة إلى الحكم على الثامن والعاشر والحادي عشر، بالسجن لكل واحد منهم لما ثبت بحقه من التهم مدة قدرها 25 سنة، اعتبارا من تاريخ توقيف كل واحد منهم على ذمة هذه القضية. فيما تضمن الحكم على المدعى عليهم مصادرة الأسلحة والذخائر والطلقات والمبالغ المالية والسيارات والأجهزة الإلكترونية المضبوطة ما عدا جهاز الجوال المضبوط مع المدعى عليه الحادي عشر، وإرجاء إعلان الحكم على «الخامس والتاسع»، نظرا لتغيبهما عن جلسة إعلان الحكم.

وأد الفتنة

وقال شقيق الشهيد عادل الحرابة «ناجي الحرابة»: نحن عوائل شهداء الدالوة والمنصورة نعتبر النطق بالحكم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة على المجرمين، الذين اغتالوا ظلما وعدوانا إخواننا وأبناءنا، تحقيقا للوعد الإلهي: «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»، وهو الأمر الذي كنا ننتظره بفارغ الصبر، فقبل ست سنوات فجعنا فيهم ولم تخمد جمرة فقدهم في قلوبنا، وقد آن للعدالة أن تأخذ مجراها في القتلة، ففيه سلوان لأهالي الشهداء رحمهم الله، وفيه ردع لكل مَنْ تسول له نفسه المساس بأمن بلدنا ووحدة أهله، نشكر دولتنا التي وأدت الفتنة وحمت المواطنين.

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بشرى سارة

وأضاف «جاسم المشرف» المشرف العام على إدارة التشييع والعزاء لشهداء الدالوة، أن خبر صدور الحكم الابتدائي، يعد بشارة لأهالي الدالوة والمجتمع الأحسائي والسعودي، فحكومتنا الرشيدة العادلة تحق الحق على كل مَنْ تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن، ونؤكد ثقتنا في حكومتنا الرشيدة لإحقاقها الحق غير المستغرب على عدالتها.

إحقاق الحق

وأكد خال الشهيد محمد البصراوي «خليفة المطاوعة»، أن خبر الابتدائية بإعدام الشرذمة المجرمين، ننتظره بفارغ الصبر، لكي يلقى الإرهابيون جزاءهم العادل في ظل حكومتنا الرشيدة، التي لا تتوانى في إحقاق الحق والعدل والضرب بيد من حديد على مَنْ تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

أصداء طيبة

وذكر المواطن جعفر السلطان أن لحظة النطق بالحكم رغم طول انتظارها، إلا أن الجميع كان واثقا من أنها قادمة، فنحن في ظل دولة يحكمها القانون، الذي يتساوى فيه كل أبناء الوطن بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم، لقد كانت أصداء خبر الحكم الابتدائي طيبة لدى الجميع، ليس فقط لذوي الشهداء أو أهالي الأحساء، بل شمل ذلك كل أبناء الوطن، لأن فيه رسالة لكل عابث بأمن وأمان هذا الوطن أيا كان انتماؤه.

شفاء الصدور

وقال والد الشهيد عبدالله اليوسف «محمد اليوسف»: كلما تمر ليلة 10 محرم منذ 6 سنوات تعود عليّ الذكرى بأنواعها أتذكر ولدي، الذي خر صريعا أمامي وابن خالي وبقية الشهداء المضرجين بدمائهم والجرحى المروعين، وكنت أتضرع إلى الله أن يمكّن الجهات الأمنية من الظفر بهؤلاء المفسدين في الأرض والمجرمين، واليوم صدر الحكم الابتدائي، الذي سيشفي فيه الله صدورنا بتطبيق حكمه.