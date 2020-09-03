إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

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وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

وتهنئ ”الخليج 365” الدكتور عبدالله بن محمد بن صقر الودعاني بتعيينه على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية، كما تهنئ المترقين وهم: عبدالرحمن بن علي بن راشد الجليفي إلى وظيفة «وكيل الوزارة لشؤون الأفواج» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، ومحمد بن سليمان بن إبراهيم بن دايل إلى وظيفة «نائب الرئيس المساعد للرقابة على الأداء» بالمرتبة الخامسة عشرة بالديوان العام للمحاسبة، وعبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الماجد إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وناصر بن عبدالله بن ناصر السيف إلى وظيفة «مستشار لشؤون المناطق» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، والمهندس غسان بن عبدالله بن محمد الزهراني إلى وظيفة «وكيل الأمين المساعد للخدمات» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة، وعبدالله بن سعد بن عبدالله العجلان إلى وظيفة «مدير عام مكتب» بالمرتبة الرابعة عشرة في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

تعاون أمني مع قبرص

اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وانتهى إلى تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، أو مَن يُنيبه ـ بالتباحث مع الجانب القبرصي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفاهم ثقافي سعودي - كوري

اعتراف متبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي مع الإمارات

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا.

وافق مجلس الوزراء على اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد، كما اطلع المجلس على عددٍ من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لرئاسة الاستخبارات العامة، ودارة الملك عبدالعزيز، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

امتيازات وحصانات قنصلية مع الولايات المتحدة

أقر مجلس الوزراء اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شأن الامتيازات والحصانات القنصلية.

أهمية دور الأسرة في العملية التعليمية

دعم التنوع الاقتصادي في المملكة

إدانة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين

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ترحيب باتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية

أوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي أن مجلس الوزراء أعرب عن تهنئته ببدء العام الدراسي الجديد، للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التعليم والتدريب بمختلف مراحله، لمواصلة العملية التعليمية، التي تقدم «عبر المنصات الإلكترونية» في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وما تتطلبه من ضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية، مشددًا على أهمية قيام الأسرة بدورها ومسؤوليتها في هذا الجانب، لضمان استمرار العملية التعليمية، وتوظيف التقنية لتحقيق أعلى النتائج الممكنة.

أشار المجلس إلى ما تم اكتشافه من قِبَل شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، المتمثل في حقلين جديدين للزيت والغاز، في منطقتي الجوف والحدود الشمالية، متوجهًا بالحمد والثناء للمولى «عز وجل» بما أسبغ على هذه البلاد من نِعَم ظاهرة وباطنة، ومثنيًا على ما توليه وزارة الطاقة وشركة «أرامكو السعودية» من جهود في أعمال التنقيب والإنتاج بما يدعم التنوع الاقتصادي في المملكة.

استعرض مجلس الوزراء، جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميًا ودوليًا، مجددًا إدانة المملكة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بانتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، بإطلاق طائرات مفخخة دون طيار، وصواريخ باليستية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة متعمّدة وممنهجة.

أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالتوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكولات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، وعدّه خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق وآماله المشروعة في السلام والتنمية والازدهار، وتعزيز سيادة السودان واستقلاله ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية.

وافق مجلس الوزراء على إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

وأقر المجلس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ يحفظه الله ـ خلال جلسته أمس الأول ـ عبر الاتصال المرئي ـ تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك بجواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات، كما وافق على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها ـ الموقّع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات ـ في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

واستعرض المجلس آخر التطورات والمستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا، على المستويَين المحلي والدولي، خاصة ما يتعلق بالجانبين الوقائي والعلاجي، وما تتلقاه الحالات النشطة من الرعاية الصحية والعناية الطبية الشاملتَين، وما أسهمت به الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك توفير الخدمات وسهولة الوصول إليها، والحصول عليها، والمنظومة الصحية المقدمة للخدمات العلاجية، من الحد في انتشار الفيروس، واستقرار ونزول أعداد الحالات المؤكدة والحرجة.

وتابع المجلس إجراءات عودة جميع موظفي القطاع العام إلى مقرات العمل وفق المؤشرات والمعطيات الصحية في مدن ومحافظات المملكة، مشددًا على ضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، وتطبيق جميع البروتوكولات المتبعة في الوقاية من انتشار الفيروس.

بروتوكول ملحق بالرؤية السعودية ـ اليابانية 2030

فوّض مجلس الوزراء وزير الاستثمار ـ أو مَن يُنيبه ـ بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية ـ اليابانية «2030»، كما فوّض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من يُنيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون في مجال خدمات النقل الجوي، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما قرّر الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وإدارة الوثائق الوطنية بالأمانة العامة لرئاسة الحكومة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

11 عضوًا بمجلس جدة للتنمية والتطوير العمراني

وافق مجلس الوزراء على تعديل النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وذلك بأن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضوًا تتم تسميتهم كل ثلاث سنوات، برئاسة أمين محافظة جدة، وعضوية ممثلين من عددٍ من الجهات الحكومية، وخمسة يمثلون القطاع الخاص يسمّيهم وزير الشؤون البلدية والقروية.