شكرا لقرائتكم خبر عن 996 متعافيا من كورونا.. و21 ألف حالة نشطة تتلقى الرعاية والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة أمس الأربعاء، 996 حالة شفاء إضافية، من فيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 292,510 حالات. وبينت الوزارة أنه جرى تسجيل 816 إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى 27 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة»، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 317,486 حالة، من بينها 21,020 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1523 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 292,510 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3956 حالة وفاة.

وقال مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة د. محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي أمس، إن نشاط الجائحة لا يزال مستمرا، وبالتالي لا بد من التقيد بالاحترازات والإجراءات الوقائية، خاصة ما يتعلق بارتداء الكمامات والمسافات الآمنة إضافة إلى ضرورة أن تكون التجمعات في الحدود المتاحة.

وشدد -في الوقت ذاته- على أهمية التعامل بتوازن ودون إفراط مع الجائحة، مشيرا إلى أن القلق والتوتر والذعر يؤدي إلى أضرار نفسية وصحية، نتيجة الاكتئاب والهلع غير المقبول والزائد على الحد.

وأضاف «العبدالعالي»: إن الضغوط النفسية الناجمة عن القلق قد تكون أشد من المشكلات الصحية الناجمة عن العدوى أو الإصابة، ولذلك من المهم جدا التوازن في التعامل مع الجائحة والثقة بالله -تعالى-. وذكّر بأن نسبة التعافي من المرض كبيرة جدا، مشيرا إلى تماثل حالات حرجة كثيرة للشفاء، وذلك مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية التي تكفل الحماية من المرض وعدم التهاون بها مطلقا.