شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيرا لـ«خاطفة الدمام».. والسجن 25 عاما للمتهم اليمني والان نبدء بالتفاصيل

قضت المحكمة الجزائية بالدمام، أمس، بالقتل تعزيرًا، على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلاميًا باسم «خاطفة الدمام»، والحكم على المتهم اليمني بالسجن لمدة 25 عامًا، وذلك بعدما طلبت النيابة في لائحة الدعوى الجزائية، بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث، لما أقدموا عليه على ضرب من ضروب العثوّ بالإفساد في الأرض.

بشاعة الجريمة

وأوضح المحامي د. سعد الشايع لـ«اليوم» أن الحكم مناسب لمثل هذه القضية، مؤكدًا أن الجرائم البشعة يكون فيها التعزير يصل إلى القتل، وهو حكم فيه عدل للمجتمع المتأثر ببشاعة الجريمة، ولأهل المخطوفين الذين تكبّدوا مرارة الفقد لـ 20 سنة، والحرمان من التمتع بطفولة أبنائهم، وما بعد الطفولة.

وأضاف: إن الحكم بالسجن لمدة 25 سنة للمتهم اليمني كافٍ، لأنه لم يقم بالجريمة بنفسه، ولكنه تستر عليها، بغض النظر عن مشاركته من عدمها.

لائحة الاتهام

واشتملت لائحة الاتهام التي قدمت بها النيابة المتهمين إلى المحاكمة، على اتهام للمتهمة الأولى - سعودية الجنسية ـ بالجناية عمدًا على حرمات الأنفس المعصومة بخطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة، من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم، لمدة تربو على 20 عامًا، والتواطؤ مع الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة؛ لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال، تمس بحرمة النسب إلى غير آبائهم الشرعيين، وانتحال صفة ممارسة صحية، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وحرمانهم من التعليم، ومن الهوية الوطنية، وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظامًا، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

أقوال كاذبة

واتهمت الثاني - سعودي الجنسية - بالجناية عمدًا على حرمات الأنفس المعصومة بخطف طفل حديث الولادة من مأمنه بمستشفى الولادة، وإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية لاستخراج أوراق ثبوتية ماسة بحرمة النسب الشرعي بنسبة الطفل إليه، واستخراج بطاقة الهوية الوطنية للطفل المخطوف قائمة على أقوال كاذبة، وتستره على المتهمة الأولى في خطف الطفلين الآخرين من خلال نسبتهما له بشهادات التطعيم طبقًا لإبداء أقوال كاذبة مع العلم بذلك، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين.

معلومات مضللة

ووجهت الاتهام للثالث - يمني الجنسية - بالجناية عمدًا على حرمات الأنفس المعصومة بالاشتراك في خطف الطفل الثالث من مأمنه بقسم بمستشفى الولادة، وتستره على المتهمة الأولى في وقائع الخطف، وإخفاء ما يدل على خطف الأطفال، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على 20 عامًا، وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

نسب الأولاد

فيما اتهمت الرابع - سعودي الجنسية ـ بإبداء أقوال كاذبة من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهدًا على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد إلى غير آبائهم الشرعيين، والخامس - سعودي الجنسية، مقيم خارج المملكة - بإبداء أقوال كاذبة مع علمه بذلك في محرر رسمي من خلال التوقيع على تبليغ الولادة، بصفته شاهدًا على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد لغير آبائهم.

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تفاصيل القضية

يُذكر أن تفاصيل القضية كانت قد تكشفت من خلال بيان أصدرته النيابة العامة في شهر أبريل، أشارت فيه إلى أن امرأة تقدمت للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل 20 عامًا، إلا أن النتائج البيولوجية أقرت بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق أن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم.

جريمة بشعة

وأكد عم المخطوف «نايف القرادي»، يحيى القرادي، أن الحكم في محله، وأن الجناة يستحقون ذلك، خاصةً أن ما أقدموا عليه، جريمة بشعة، مبينًا أن الأوضاع النفسية والمعنوية للأسرة، لا تزال متأثرة، وأنهم تكبدوا معاناة طويلة، وكذلك ابنهم الذي حرم من طفولته مع والديه.

تعويض مجز

وتابع أن ابنهم لا يزال يعاني من صدمة من الوضع، وغير مهيأ نفسيًا أو اجتماعيًا، ووالدته شعرت بتحسن عند رؤية ولدها، ولكنها ما زالت تعاني من أمراض نفسية، ووالده توفي بأزمة قلبية، إثر فقد ابنه، مطالبًا بتعويض المخطوفين وأسرهم تعويضًا مجزيًا عن أتعابهم ومعاناتهم الفترة الماضية، وأنه سيتقدم للنيابة بمعروض للمطالبة بذلك.

شكر القيادة

من ناحيته، قدّم والد موسى «علي الخنيزي»، شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، لإحقاق الحق وتطبيق العدل، والأجهزة جميعها، الأمنية من شرطة ونيابة، خاصة المحكمة الجزائية بالدمام، بإصدار حكم القتل تعزيرًا، على الخاطفة التي أدخلت أسرًا في أوجاع وآلام مدة تزيد على 20 عامًا.

وقال: «نحمد الله تعالى الذي أبان الحق، وأوضح الواضحات، بعد عتمة أخفتها الخاطفة لأكثر من عقدين من الزمان، وكنا ننتظر هذا الحكم حول قضية ابني موسى، ونايف القرادي، ويوسف العماري».

الاعتراف بالجرائم

وأكد: «نطالب الخاطفة بالاعتراف بجميع الجرائم التي ارتكبتها، أو الجرائم التي تعرف عنها، خاصة جريمة نسيم حبتور، وسوف نسقط الحق الخاص عنها إن اعترفت وتجاوبت في هذه القضية، بل سوف نقف بجانبها في تخفيف الأحكام التي تصدر بحقها، إن اعترفت بجميع الجرائم، أو أرشدت عن حقائق تسهم بإسعاد الكثير من الناس».