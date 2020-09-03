شكرا لقرائتكم خبر عن 30 جهة تطلع على دور «المسؤولية الاجتماعية» والان نبدء بالتفاصيل

أطلعت ‏إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية أمس، خلال لقاء تعريفي 30 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة بمحافظة الأحساء، على الإسهامات التي قدمتها خلال الفترة الماضية في خدمة المجتمع بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد مدير ‏إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة بالشرقية خالد العبيد، خلال اللقاء، أهمية تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية سواء في المنشآت التجارية أو مع رجال وسيدات الأعمال، ومساهمتها في نجاح المبادرات المجتمعية التي يعتبر المجتمع بحاجة ماسة لها، مشيرًا إلي الدور والجهود الذي تقدمها المملكة في تعزيز العمل الاجتماعي والتطوعي وإطلاقها عددًا من المبادرات والمشاريع أثناء الجائحة والتي حققت من خلالها الريادة الاجتماعية محليًا ودوليًا.

ووقّع العبيد مذكرات تفاهم مع عدد من القطاعات الأهلية في المجال الصحي تستهدف توفير العلاج للمستفيدين بالمجان.

يُذكر أن ‏فرع الوزارة بالمنطقة كان له السبق في تأسيس أول إدارة للمسؤولية الاجتماعية، وكان ذلك منذ بداية العام 2018، وذلك لتحقيق المكتسبات الأساسية وخدمةً للمستفيدين والحالات التي ترعاها الوزارة والمراكز والفروع بالمنطقة الشرقية والقطاعات غير الربحية ومؤسسات النفع العام، وقدمت عددًا من المشاريع والمبادرات التنموية ذات الأثر المستدام.