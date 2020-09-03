شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل الخبرات بين التجمع الصحي الأول و«جونز هوبكنز» والان نبدء بالتفاصيل
ووصف د. الغامدي الزيارة بأنها بنّاءة تستهدف تبادل الخبرات بين التجمع والتخصصي من جهة ومركز جونز هوبكنز من جهة أخرى، مما يصب في مصلحة الجميع ويهدف لتقديم الخدمات الطبية بشكل أكبر وأنها ستنعكس على الصحة العامة. وأكد أن تلك الزيارات تدل على مدى ما يحرزه التجمّع الصحي والتخصصي من تقدم في عالم الطب ومدى ما يقدمانه من خدمات طبية مميزة للمراجعين.
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