شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل الخبرات بين التجمع الصحي الأول و«جونز هوبكنز» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية د. عبدالعزيز الغامدي، الرئيس التنفيذي لمركز جونز هوبكنز الطبي «أرامكو» د. مايكل والش، وذلك من أجل تبادل الخبرات والتعرف على تجربة التجمع في تطوير الخدمة الطبية والرعاية الصحية. وتفقد د. والش مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وشملت الزيارة مركز الأورام ومركز الزراعة ومركز الأعصاب وعددًا من الأقسام المختلفة.

ووصف د. الغامدي الزيارة بأنها بنّاءة تستهدف تبادل الخبرات بين التجمع والتخصصي من جهة ومركز جونز هوبكنز من جهة أخرى، مما يصب في مصلحة الجميع ويهدف لتقديم الخدمات الطبية بشكل أكبر وأنها ستنعكس على الصحة العامة. وأكد أن تلك الزيارات تدل على مدى ما يحرزه التجمّع الصحي والتخصصي من تقدم في عالم الطب ومدى ما يقدمانه من خدمات طبية مميزة للمراجعين.