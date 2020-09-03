شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الكتب لمنازل ذوي الإعاقة البصرية عبر «كتابك لبابك» والان نبدء بالتفاصيل
وقال المشرف على مركز «رؤيا» فيصل العيد، إن مركز «رؤيا» أولى عناية خاصة بذوي الإعاقة البصرية؛ لتأكيد أهمية دعم هذه الفئة، والنظر في احتياجاتهم في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»؛ لضمان الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات.
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