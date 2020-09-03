شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الكتب لمنازل ذوي الإعاقة البصرية عبر «كتابك لبابك» والان نبدء بالتفاصيل

أوصل مركز «رؤيا» لذوي الإعاقة البصرية، بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، بالتنسيق مع إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، الكتب والمقررات الدراسية، لمنازل الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة البصرية، عبر مبادرة «كتابك لبابك»، وذلك تسهيلًا لهم وعلى أولياء أمورهم للحصول على الكتب الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال المشرف على مركز «رؤيا» فيصل العيد، إن مركز «رؤيا» أولى عناية خاصة بذوي الإعاقة البصرية؛ لتأكيد أهمية دعم هذه الفئة، والنظر في احتياجاتهم في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»؛ لضمان الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات.