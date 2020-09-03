شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المشاركين في تصميم شارع زيد بن الخطاب بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

كرّم أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أمس، المواطنين المشاركين في تصميم شارع زيد بن الخطاب بحي العليا بالخبر، بمبنى الأمانة بالدمام. وأكّد الجبير أن الأمانة تسعى للاستفادة من الخبرات والطاقات الشبابية في مشاريعها نحو مشاركة مجتمعية واسعة خلال الفترة القادمة. مقدمًا شكره للفائزة بالتصميم م. لولوة المانع، منوّهًا إلى أن المبادرة ستكون انطلاقة لاستعراض العديد من الأفكار الجديدة، ومشاركة المجتمع في اختيار وتصميم المشاريع. وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، إلى أن المبادرة تستهدف تشجيع السكان للمشاركة في تقديم حلول إبداعية تساهم في تجميل مدينتهم، وتحفيز المبدعين من ذوي الاختصاص لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، إلى جانب رفع مستوى تفاعل أفراد المجتمع، وتعزيز الإبداع والابتكار، لافتًا إلى تحديد عدد من النقاط الرئيسية خلال التصميم، منها الوصولية الشاملة للمنشأة من المناطق المحيطة للشارع، وتوفير مسارات خاصة للدراجات الهوائية لأول مرة، ومسارات لذوي الإعاقة وكبار السن، إضافة إلى العناصر الجمالية من تشجير ومجسمات جمالية وإضاءة، وأن تكون قابلة للتنفيذ، مُشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا العمل على تنفيذ مشروع التطوير في شارع زيد بن الخطاب بحي العليا - بمشيئة الله-.

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