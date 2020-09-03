شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة السعادة» بجامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح عميد الكلية د. محمد الزرعة، أن البرامج التدريبية تأتي إيمانا من الجامعة بمسؤوليتها لتقديم خدمات مجتمعية تتواكب مع الاحتياجات والظروف الراهنة، وتقدم حلولا للمشكلات المستجدة، كما تأتي استجابة لتوجيهات إدارة الجامعة بضرورة العمل المستمر على تقديم التعليم والتدريب الآمن والمتميز وفق الضوابط والتعليمات الاحترازية النظامية.
وأشارت وكيلة الكلية د. صباح العرفج، إلى تنفيذ برنامج عملي من جزءين بعنوان «توظيف بعض برامج مايكروسوفت 365 في تطوير العمل الإداري»، وذلك لمجموعتين من المواطنات اللاتي يشغلن وظائف إدارية في قطاعات عمل متعددة في مؤسسات المجتمع، وذلك بهدف تحقيق التواصل الفعال بين أعضاء الفريق، والعمل على إنجاز المهام الإدارية والتعليمية مع تحقيق التباعد والاحترازات الوقائية، إضافة إلى تنفيذ برنامج التدابير الوقائية للمقررات العملية، والخاص بالمعلمات والمدربات اللاتي يقدمن مقررات عملية، ويستهدف البرنامج نشر التوعية الصحية وتجهيز البيئة التعليمية الآمنة التي تمكنهن من أداء أدوارهن الوظيفية والإبداع فيها بأمان في ظل الظروف الحالية.
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