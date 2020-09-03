شكرا لقرائتكم خبر عن دعم صغار «مربي الماشية» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية، ورشة عمل حول برنامج دعم وتطوير صغار مربي الماشية وأهم الخدمات الزراعية التي يقدمها المكتب. ودعا نائب مدير المكتب زبن الشمري، خلال الورشة جميع مربي الماشية للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الوزارة لتحقيق رسالته في الإسهام بتحقيق الإستراتيجية الزراعية انسجاما مع رؤية 2030م وبرامج التحول الوطني 2020 م، ومن خلال أفضل وسائل الدعم المستدام لتعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، والاستفادة من الخدمات الزراعية التي يقدمها المكتب والبرامج الإرشادية عبر المنصات الإلكترونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دعم صغار «مربي الماشية» بحفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.