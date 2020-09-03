شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 6 مصانع خرسانة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية محافطة القطيف ممثلة في بلدية صفوى، أمس، مصنعي خرسانة جاهزة، وأنذرت ٤ آخرين لمخالفتها للأنظمة. وقال رئيس بلدية المحافظة م. محمد الحسيني إن البلدية تواصل جولاتها الرقابية، ونتج عن الجولات إنذار ٤ مصانع للخرسانة الجاهزة وإغلاق مصنعين لمخالفتها الاشتراطات النظامية والفنية، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم. وأكد استمرار الجولات الرقابيّة على المنشآت المُخالفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف رصد المحلات المخالفة للاشتراطات البلدية ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين. وبين أن البلدية ماضية في تنفيذ اللوائح والأنظمة بحق المصانع المخالفة، مشددا على عدم التهاون مع كل ما يسبب ضررا على الصحة العامة، وسلامة المواطن والمقيم، داعيا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق وإنذار 6 مصانع خرسانة بالقطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.