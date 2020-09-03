شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش القوارب و«اللنشات»حفاظا على الثروة السمكية والان نبدء بالتفاصيل
من ناحيته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أنه تم التفتيش على القوارب واللنشات داخل البحر، وتنبيه الصيادين باستخدام كميات كافية من الثلج، ووضع المصيد في الثلاجات المخصصة للحفظ، سواء كانت أسماكًا، أو روبيانًا؛ بهدف المحافظة على جودة المصيد، حتى وصوله إلى السوق، وكذلك تم الكشف ومعاينة الشباك المستخدمة في عملية الصيد، وحث الصيادين على التقيد بوسائل الصيد المسموح بها.
وبيّن أن الجولات التفتيشية لم تُسفر عن وجود مخالفات، وتوزعت على عدة مناطق، منها ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، ومنطقة الزور في تاروت، وجزيرة المرجان بالدمام، وبحر سيهات، ومنطقة الخبر.
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