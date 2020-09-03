شكرا لقرائتكم خبر عن استشارات تربوية ونفسية وتعليمية لــ 200 متصل خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة د. ناصر الشلعان، أن إدارة التعليم تعمل على تقديم رسائل توعوية للطلاب فيما يتعلق بمنهجية التعلم عن بعد والعمل على مساعدة الطلاب في تجاوز أي معوقات تعترضهم خلال هذه المرحلة، والعمل على توعية أولياء الأمور بدورهم ومسؤولياتهم في متابعة وتنظيم برامج تعلم أبنائهم عن بعد، إضافة للعمل على رفع مستوى الوعي الأخلاقي لدى الطلاب بجوانب أمن المعلومات، مع التركيز على تعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة للأسرة، وصولاً لتعزيز السلوك الإيجابي والانضباط الذاتي وتحمل المسؤولية الذاتية لدى الطلبة.
ودعا د. الشلعان جميع منسوبي تعليم المنطقة من قيادات تعليمية ومديري مكاتب تعليم وقادة مدارس ومشرفين ومعلمين للعمل بروح الفريق الواحد ومضاعفة الجهود، ومد جسور التعاون مع أولياء الأمور للإسهام في تعويض الطلاب ومساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة.
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