شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مخالفة في 808 جولات رقابية.. و412 بلاغا لـ«940» والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، 40 مخالفة، يوم أمس الأول، في 808 جولات رقابية، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وشملت 32 مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس « كورونا »، و8 مخالفات تكدس.

وأنجزت الأمانة، تعقيم وتطهير 1010 مواقع، في حين تم رفع 7452 طنًا من النفايات، وإزالة 3681 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات.

واستقبل مركز البلاغات «940»، 388 بلاغًا عن أعطال الإنارة، والنظافة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي، والأمن والسلامة، وصيانة الطرق والخدمات العامة.

وعن فئة بلاغات المنشآت المخالفة، تلقّى المركز 24 بلاغًا، ما بين عدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، والنظافة الشخصية للعاملين.