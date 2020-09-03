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فيديو.. اعترافات خطيرة لأحد عناصر تنظيم القاعدة في اليمن
يقاتلون بجانب الحوثيين ضد الجيش اليمني
متابعات الخليج 365 - الرياض
رصد مقطع فيديو اعترافات خطيرة لأحد عناصر تنظيم القاعدة بعد وقوعه في قبضة الجيش اليمني وهو يقاتل في صفوف ميليشيات الحوثي.
وقال أحد عناصر تنظيم القاعدة الذي يدعى موسى ناصر علي حسن الملحاني: إنه أُسر في محافظة الجوف وهو يقاتل في صفوف الميليشيات الحوثية.
وتابع الملحاني أنه أحد سكان حي مسيك في مدينة صنعاء، ولم يكمل تعليمه الأساسي، وانخرط مع الميليشيات الحوثية منذ العام 2017، وأُسر عندما تم وضعه مع مجموعة من المسلحين الحوثيين، على أحد الجبال بمنطقة الحزم.
وقال: إن بعض أعضاء تنظيم القاعدة، انخرطوا مع الحوثيين ويقاتلون حاليًّا في صفوفهم، ويعمل بعضهم في مقار للحوثيين في صنعاء وضواحيها.
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