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: استشهد، اليوم الأربعاء، أسير فلسطيني من بيت لحم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وتفصيلاً، أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان له عن استشهاد الأسير داوود طلعت الخطيب من بيت لحم في سجن "عوفر".
وقال النادي، إنه وفقاً للرواية المتوفرة، فقد تعرض الأسير الخطيب لجلطة قلبية، وهو محكوم عليه بالسجن 18 عاماً، وتبقى من محكوميته عدة أشهر.
استشهاد أسير فلسطيني من بيت لحم في سجون الاحتلال الإسرائيليوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-03
: استشهد، اليوم الأربعاء، أسير فلسطيني من بيت لحم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وتفصيلاً، أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان له عن استشهاد الأسير داوود طلعت الخطيب من بيت لحم في سجن "عوفر".
وقال النادي، إنه وفقاً للرواية المتوفرة، فقد تعرض الأسير الخطيب لجلطة قلبية، وهو محكوم عليه بالسجن 18 عاماً، وتبقى من محكوميته عدة أشهر.
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
12:05 AM
تعرض لجلطة قلبية.. وكان يتبقى على محكوميته عدة أشهر
: استشهد، اليوم الأربعاء، أسير فلسطيني من بيت لحم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وتفصيلاً، أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان له عن استشهاد الأسير داوود طلعت الخطيب من بيت لحم في سجن "عوفر".
وقال النادي، إنه وفقاً للرواية المتوفرة، فقد تعرض الأسير الخطيب لجلطة قلبية، وهو محكوم عليه بالسجن 18 عاماً، وتبقى من محكوميته عدة أشهر.
، استشهاد أسير فلسطيني من بيت لحم في سجون الاحتلال الإسرائيلي ،
المصدر : الخليج 365
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