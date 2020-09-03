، واشنطن: لا نريد أن يكون حزب الله جزءًا من الحكومة اللبنانية ،

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس لقناة العربية مساء الأربعاء: إن واشنطن لا تريد أن يكون حزب الله جزءًا من الحكومة اللبنانية.
وتفصيلاً، أوضحت أورتاغوس أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعمل كالمعتاد مع لبنان في ظل التهديدات التي يفرضها حزب الله، ودون التعهد بالقيام بإصلاحات بطريقة شفافة، وفق "العربية نت".
وأردفت قائلة: إن أمريكا تعمل عن كثب مع فرنسا لدعم لبنان، وأنه يجب تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون.
يُذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب كان قد أعلن في وقت سابق الأربعاء بعد إنهائه إجراء مشاورات مع النواب رغبته في تشكيل حكومة "اختصاصيين" سريعًا، وذلك غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتزاعه تعهدًا من القوى السياسية بإتمام المهمة خلال أسبوعَيْن.
واشنطن: لا نريد أن يكون حزب الله جزءًا من الحكومة اللبنانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-03
قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس لقناة العربية مساء الأربعاء: إن واشنطن لا تريد أن يكون حزب الله جزءًا من الحكومة اللبنانية.
وتفصيلاً، أوضحت أورتاغوس أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعمل كالمعتاد مع لبنان في ظل التهديدات التي يفرضها حزب الله، ودون التعهد بالقيام بإصلاحات بطريقة شفافة، وفق "العربية نت".
وأردفت قائلة: إن أمريكا تعمل عن كثب مع فرنسا لدعم لبنان، وأنه يجب تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون.
يُذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب كان قد أعلن في وقت سابق الأربعاء بعد إنهائه إجراء مشاورات مع النواب رغبته في تشكيل حكومة "اختصاصيين" سريعًا، وذلك غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتزاعه تعهدًا من القوى السياسية بإتمام المهمة خلال أسبوعَيْن.
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
12:02 AM
"أورتاغوس": لا يمكننا العمل كالمعتاد في ظل التهديدات التي يفرضها
قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس لقناة العربية مساء الأربعاء: إن واشنطن لا تريد أن يكون حزب الله جزءًا من الحكومة اللبنانية.
وتفصيلاً، أوضحت أورتاغوس أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعمل كالمعتاد مع لبنان في ظل التهديدات التي يفرضها حزب الله، ودون التعهد بالقيام بإصلاحات بطريقة شفافة، وفق "العربية نت".
وأردفت قائلة: إن أمريكا تعمل عن كثب مع فرنسا لدعم لبنان، وأنه يجب تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون.
يُذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب كان قد أعلن في وقت سابق الأربعاء بعد إنهائه إجراء مشاورات مع النواب رغبته في تشكيل حكومة "اختصاصيين" سريعًا، وذلك غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتزاعه تعهدًا من القوى السياسية بإتمام المهمة خلال أسبوعَيْن.
، واشنطن: لا نريد أن يكون حزب الله جزءًا من الحكومة اللبنانية ،
المصدر : الخليج 365
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