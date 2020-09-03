، بطل الدوري الممتاز مناشدًا وزير الرياضة: لا نزال بلا مقر .. وإنجازاتنا تتحدث ،

محمد بن مسعود - الدمام - على الرغم من وجود أرض مخصصة للنادي ومملوكة بصك شرعي

ناشد الرياضيون في خامس أندية الباحة الرياضية والحاصل على بطولة الدوري الممتاز لهذا العام، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اعتماد منشأة تتوافق مع منسوبي النادي.

وقال لـ"الخليج 365" عددٌ من الرياضيين"؛ تأسس نادي ذوي الإعاقة بمنطقة الباحة عام 1435هـ بقرار من مجلس الوزراء الموقر، وشكل له رئيس وأعضاء ويخدم جميع الإعاقات (الذهنية، البصرية، الحركية، والشلل الدماغي) وبلغ عدد المسجلين في النادي قرابة 98 عضوًا إلا أنه بلا مقر أو منشأة حتى الآن على الرغم من وجود أرض مخصصة للنادي ومملوكة بصك شرعي ولكن بانتظار موافقة وزارة الرياضة على إقامة المنشأة.



ويشارك في نادي ذوي الإعاقة جميع الألعاب المخصصة لهذه الإعاقات المسجلة في النادي مثل كرة الهدف وكرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وألعاب القوى وكرة الطاولة والسباحة.

وقد حقق النادي مجموعة من الميداليات الذهبية وكانت آخر بطولة حصل عليها هذا الموسم بطولة الدوري الممتاز لكرة الهدف، وفِي العام الماضي حصل نادي الباحة على بطولة المملكة لكرة الهدف.