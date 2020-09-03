شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة..الأمير عبدالعزيز بن فهد يجري عملية جراحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت صورة متداولة وجود الأمير عبد العزيز بن فهد -حفظه الله- بالمستشفى لإجراء عملية جراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وتكللت عملية الأمير لإزالة تجمع دموي سبّبه حادث مروري سابق بالنجاح.

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وظهر الأمير عبد العزيز بن فهد، في الصورة منومًا في المستشفى ويلوح بيده مشيرًا للكاميرا.

وتفاعل المواطنون مع صورة الأمير، سائلين الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل.