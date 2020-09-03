شكرا لمتابعة خبر عن "زيادة أعداد المواطنين وتمكين المرأة".. تفاصيل تعديلات ‫نظام العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء الموافقة على تعديل ‫نظام العمل،

وذكرت الوزارة أنه تم حذف المادتين 149 و150 وإضافة مادة جديدة برقم 131 والتي يحدد فيها الوزير المهن والأعمال التي تعد خطرة وضارة وتعرض العامل لأخطار وأضرار.

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وأضافت : كما تم تعديل المادة 186 لتكون بالنص التالي : " لايجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تعديل 4 مواد لزيادة أعداد السعوديين الداخلين في سوق العمل، حيث تم حذف مادتَيْن لتمكين المرأة اقتصاديًّا، ودعمها في ممارسة الأعمال دون تمييز.

وإضافة إلى زيادة الفرص الوظيفية للمرأة، وتطبيق تنظيم بيئة العمل لحماية كل الفئات، وتوسيع الخيارات للقطاع الخاص في توظيف المرأة.