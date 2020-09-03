شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن ملابسات فيديو الكلاب النافقة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

كشفت أمانة الرياض، ملابسات المقطع المتداول للكلاب النافقة بالرياض.

وجاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه عمالة أحد مقاولي مشروع مكافحة الحيوانات الضالة بمدينة الرياض تنقل كلاب نافقة.

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وأبانت أنها كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة.

وأشارت أمانة الرياض إلى أن إجراءات التخلص من الكلاب الضالة لا تتبع للأمانة إلا في حالة الضرورة، ومنها الكلاب العقور التي يصعب السيطرة عليها ويشكل وجودها خطراً على سلامة السكان.

وأوضحت أن معظم حالات التعامل مع الحيوانات الضالة يتم السيطرة عليها وتعقيمها وتحييد خطرها وإعادة إطلاقها.