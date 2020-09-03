شكرا لمتابعة خبر عن شروط الحصول على تصريح سفر للدراسة بالخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الجوازت شروط الاستفادة من خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص من المواطنين الذين تتطلب دراستهم السفر إلى الدول التي يدرسون فيها ومرافقيهم

وأشارت الجوازات إلى أنه عند تقديم طلب تصريح سفر للدراسة بالخارج يلزم إرفاق خطاب أو بريد إلكتروني من الجامعة يبين ضرورة حضور الطالب إلى دولة الدراسة وأن الدراسة ليست عن بعد.

كما يجب كتابة اسم الدلة التي يدرس فيها الطالب حيث أن طلب تصريح السفر يتم عبر الحساب الشخصي عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.