أمير الشرقية يوجه بمباشرة حالة الطفلة "كيان" في تخصصي الدمام

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): وجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لمباشرة حالة الطفلة "كيان" في تخصصي الدمام. وجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لمباشرة حالة الطفلة "كيان" في تخصصي الدمام. ويباشر التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية حالة الطفلة كيان؛ لمعاينتها من المختصين بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ولإجراء الفحوص اللازمة. وكانت الطفلة "كيان" قد شُخصت بمرض "ضمور العضلات الشوكي" لمدة تجاوزت ثمانية أشهر، وتنقلت بين المستشفيات بجهاز تنفسي لتلقي العلاج، حتى وصلت إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وهي على الجهاز التنفسي.

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