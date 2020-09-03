ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني

تلقى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.