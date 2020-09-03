بلدية القريات تمهل ملاك المركبات المهملة والتالفة أسبوعًا لسحبها

أهابت بلدية محافظة القريات بأصحاب المركبات (سيارات، شاحنات) التالفة والمهملة في الشوارع والأحياء إلى إزالتها؛ لما تسبّبه من مخاطر، وتشويه لمنظر المدينة العام، إذ جرى توزيع الملصقات (الاستكرات) موضّح فيها ضرورة إزالة المركبة في مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ الملصق، وإلا ستضطر البلدية إلى رفعها وحجزها وتطبيق النظام بحق المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أنّه جرى تكليف وتشكيل لجنة من إدارة الرقابة الشاملة، التي قامت بوضع ملصقات المركبات المهملة بالشوارع والطرق العامة في المحافظة وتطلب من ملاكها رفعها أو ستُطبق الأنظمة بحقهم .

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وأبان أن المدة المتبعة لسحب السيارة والمعدات التالفة والمهملة والهياكل تجري بعد سبعة أيام من وقت الإنذار؛ لتقوم بعد ذلك البلدية برفعها والتعامل معها وفق الإجراءات التنظيمية.

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