غرامة مليون والسجن 3 سنوات لمحتالي قنوات التعليم عن بعد

أعلنت النيابة العامة، أمس، أن كل من يستغل قنوات التعليم عن بعد للاحتيال المعلوماتي أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة سيعرض نفسه للسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى مليوني ريال.

يأتي ذلك بعد انتشار معلومات عن طرق جديدة للاحتيال الإلكتروني اتخذها البعض بعد قرار وزارة التعليم إطلاق العام الدراسي للتعليم عن بعد لمدة 7 أسابيع حيث ينتحل البعض صفة معلم أو معلم أو إداري أو إدارية ويدعي أنه من مدرسة الطالب أو الطالبة ويطلب معلومات خاصة من أولياء الأمور.

زيادة دعم طلاب الضمان

رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبلغ دعم برنامج الحقيبة والزي المدرسي الذي تقدمه للطلاب المشمولين بالضمان الاجتماعي من 120 ريالا إلى 1000 ريال وذلك بشكل استثنائي لهذا العام الدراسي للمساهمة في مساعدة الأسر الضمانية على شراء أجهزة لأبنائهم ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بُعد.

ويأتي هذا الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف التسهيل على المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأسرهم، والإسهام معهم في استكمال أبنائهم لرحلتهم التعليمية.

Advertisements

مشاكل مدرستي

لا تزال عملية الدخول إلى منصة «مدرستي» تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للكثيرين خصوصا مع بدء إعطاء الحصص الدراسية للمرحلة الابتدائية. واشتكى عدد من أولياء الأمور من عدم القدرة على دخول المنصة بالشكل الصحيح، أمس، حيث يعطي نظام المنصة رسالة لبعض الطلاب والطالبات بالقول إنه يتعذر الدخول عبر حساب مايكروسوفت المخصص لدخول المنصة التعليمية.

وكانت وزارة التعليم قد أكدت أنه يمكن لمن لا يستطيعون الدخول إلى المنصة الإلكترونية الاستعانة بقنوات عين، عبر القمر الصناعي «عربسات» من خلال التردد 12437/ عمودي.