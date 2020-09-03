ضبط مقيم مخالف حول سكنه لعيادة أسنان

تمكنت شرطة الرياض من القبض على مقيم باكستاني الجنسية في العقد الخامس من العمر، مخالفٍ لنظام العمل، ثبت تورطه باتخاذ شقته السكنية مقرًا لعيادة أسنان، وضبط بها تجهيزات ومستلزمات وأدوية طبية، حيث تم تحريزها وتسليمها للجهة المختصة بوزارة الصحة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.



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