612 بلاغا لحوادث التلوث ومكة في الصدارة

انبعاثات الأغبرة الأكثر
أظهر التقرير الذي اطلعت عليه "دوت الخليج" أن النسبة الأعلى من البلاغات البيئية الوارة للهيئة للعام الماضي انبعاثات أغبرة بـ 104 بلاغات بنسبة 17%، ثم 92 بلاغا عن أدخنة مزارع ومصانع بنسبة 15%، و 80 أدخنة عامة، وروائح مردم نفايات بـ 69 بلاغا، وتلوث كيميائي 38 بلاغا، وتلوث بحري 36 بلاغا، وردم وتجريف 33 بلاغا، وتلوث صرف صحي 30 بلاغا، وتلوث زيت بري 22 بلاغا، وروائح ضارة 18 بلاغا، ومردم نفايات 17 بلاغا، وانبعاثات غازية 15 بلاغا، وحوادث بحرية 12 بلاغا، وصرف صناعي 10 بلاغات، إضافة إلى 36 بلاغا أخرى.
مكة في الصدارة
بين التقرير تصدر فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة باقي الفروع في البلاغات الواردة بـ 160 بلاغاً بنسبة 26.1%، وجاء ثانياً فرع الهيئة بالرياض بـ 151 بلاغاً بنسبة 24.7%، وثالثاً فرع المنطقة الشرقية بـ 107 بنسبة 17.5%، وفي المرتبة الرابعة فرع المنطقة الجنوبية بـ 79 نسبتها 12.9%، ثم فرع المنطقة الشمالية بـ 39 بنسبة 6.4%، ثم فرع منطقة المدينة المنورة بـ 35 بنسبة 5.7%، وفرع منطقة جازان بـ 23 بنسبة 3.8%، و18 بلاغاً لإدارة الاستجابة.
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