تهنئة لسان مارينو باليوم الوطني وتونس لتشكيل الحكومة الجديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقيتي تهنئة لأليساندرو مانشيني والسيدة جراتسيا زافراني الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقيتي تهنئة لأليساندرو مانشيني والسيدة غراتسيا زافراني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة، إلى رئيس الحكومة في الجمهورية التونسية هشام المشيشي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته. وقال ولي العهد: «يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة».