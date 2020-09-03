مخالفون يصنعون الذهب بفيلا سكنية

تمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة من ضبط 9 عمال مخالفين من جنسيات عربية وآسيوية يديرون معملا غير مرخص لتصنيع المشغولات الذهبية بفيلا سكنية بحي البغدادية في جدة. وأغلقت الوزارة المعمل وأحالت المتورطين إلى النيابة. وبالوقوف على المقر تبين مزاولة العمالة أنشطة تصنيع المعادن الثمينة والعمل لحسابهم الخاص، ووجود شبهة تستر تجاري وعدم توافر سجلات تجارية أو تراخيص مزاولة النشاط، بالإضافة لمخالفة عدم وجود «دمغة» علامة تجارية. وضبطت الوزارة 5 كيلوجرامات من مشغولات الذهب، كما ضبطت مكائن تستخدم في سبك العملات المعدنية والجنيه السعودي.



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