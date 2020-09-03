ابن فرحان يسلم رسالة خطية من الملك سلمان لنائب أمير الكويت

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد. وسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال استقباله له، أمس، في قصر السيف.

ونقل الأمير فيصل بن فرحان في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

عقب ذلك بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، واستعرضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وسفير خادم الحرمين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، وسفير الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر حجي المزين.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية دولة الكويت ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

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وتناول اللقاء بحث العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين المملكة والكويت وما يربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين من وشائج متجذرة وروابط متينة ومتأصلة والعمل المشترك على تعزيز أواصرها ومضامينها في مختلف مجالاتها وأبعادها الإستراتيجية، كما تم بحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة.

وقد أقام وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة الكويتي مأدبة غداء تكريما لوزير الخارجية والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء والمأدبة السفير السعودي في الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ونائب وزير الخارجية الكويتي السفير خالد سليمان الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم الكويتي السفير ضاري عجران العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر حجي المزين وسفير دولة الكويت لدى المملكة السفير الشيخ علي الخالد الصباح، وأعضاء الوفد المرافق لوزير الخارجية.