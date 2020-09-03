دعمت دارة الملك عبدالعزيز النشاط الذي يقوم به نادي القصيم الأدبي بتوزيع الكتب بمختلف المعارف والعلوم على سكان منطقة القصيم؛ استجابة لمبادرة أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، في حملته المسماة (القراءة حياة)، وتوافقا مع حملة وزارة الثقافة (الثقافة في العزلة) التي تهدف إلى تعزيز القراءة في المجتمع، خصوصًا في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من انتشار جائحة فيروس كورونا «كوفيد19». ويتمثل دعم الدارة لهذا النشاط في تزويد النادي بمجموعة من الكتب من ضمنها إصداراتها التي تبلغ نحو 450 إصدارًا في التاريخ والجغرافيا والآثار والإعلام والتراث، وغيرها من العلوم ذات العلاقة، وتنضوي تحت أربع سلاسل علمية هي: سلسلة إصدارات الدارة، وسلسلة تاريخ الزيت في المملكة العربية السعودية، وسلسلة تاريخ الجزيرة العربية المخطوط، وسلسلة كتاب الدارة، فضلاً عن إصدارات المئوية، ومجلة الدارة الفصلية المحكمة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دارة المؤسس تعزز القراءة المجتمعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.