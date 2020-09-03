السعودية اليوم / مصر تسجل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 21 حالة وفاة



القاهرة 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 165 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس هو 99280 حالةً من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و5461 حالة وفاة.

// انتهى //

01:38ت م

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القاهرة 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 21 حالة وفاة، وتعاف 798 مصاباً بالفيروس ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 74626 شخصاً.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس هو 99280 حالةً من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و5461 حالة وفاة.// انتهى //01:38ت م0276

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